ProSieben lässt die Promis schwitzen

Nicht nur das Wetter bringt die Promis künftig donnerstags ins Schwitzen. ProSieben veranstaltet nämlich die "Sommerspiele". Vier Wochen hintereinander müssen sich die Stars beweisen.



Die Spiele mögen beginnen: "Schlag den Star" und "Teamwork" laufen ab dem 26. Juli vier Wochen hintereinander immer im Wechsel am Donnerstagabend. Hier müssen Prominente nicht nur ihr Wissen, sondern vor allem auch ihre Sportlichkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer präsentieren.