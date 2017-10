ProSieben testet interaktives Fernsehen

Die ProSieben-Sendung "Galileo" wird in den nächsten Wochen zeigen, wie das Fernsehbild interaktiv wird. Alle Zuschauer können es auch ohne VR-Brille ausprobieren.



"Augmented Reality" ist gerade eines der großen Trends in der Medienlandschaft. Für sein Wissensmagazin "Galileo" testet ProSieben in der Woche ab Montag, 6. November die neue Technologie. Natürlich wird nicht die Realität sondern das Fernsehen erweitert.