ProSiebenSat.1 Group: Marktanteil im Juli 2017 vor IP-Gruppe

Die Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins, sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und kabel eins Doku erzielen im Juli einen Monatsmarktanteil von 26,4 Prozent. Besonders stark waren sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und kabel eins Doku.



Während Vox (gehört zur IP-Group mit RTL, Super RTL, n-tv, Nitro, RTLplus) seinen Zielgruppensieg im Juli über ProSieben feiert, liefert die ProSiebenSat.1 Group einen sehr erfolgreichen Monat ab. Um nicht hinter Vox zu landen, hat dabei ProSieben einfach seine Zielgruppe verkleinert und steht so wieder auf Nummer eins.