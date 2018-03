ProSiebenSat.1-Sender nun auch in HD bei Zattoo

Im Premium-Angebot von Zattoo sind jetzt auch sechs HD-Sender von ProSiebenSat.1 zu finden.



Bei den Sendern der ProSiebenSat.1-Senderfamilie, die ab sofort auch in HD von Zattoo verbreitet werden, handelt es sich namentlich um ProSieben, Sat.1, Kabel eins, Sixx, Sat.1 Gold und ProSieben Maxx. Demnächst wird auch kabel eins Doku in HD bei Zattoo empfangbar sein. Bis dahin steht der Sender in SD zur Verfügung.