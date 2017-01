ProSiebenSat.1 kooperiert mit Zalando für Vermarktung

Mit Werbung noch mehr Menschen noch gezielter erreichen, das haben sich ProSiebenSat.1 und Zalando vorgenommen. Die Kooperation beider Unternehmen ist auch ein Versuch, sich gegen Global Player wie Facebook zu positionieren.



Angesichts der durch das Internet noch verstärkten Informationsflut wird es für Unternehmen immer schwieriger, Kunden mit Werbung zu erreichen. Das sogenannte Targeting, das passgenaue Ansprechen von Zielgruppen, gilt hierbei als Lösung, wofür allerdings Nutzerdaten und Reichweite benötigt werden. Facebook hat sich hier bereits einen Vorsprung erarbeitet, nun wollen ProSiebenSat.1 und Zalando nachziehen. Die beiden Unternehmen gehen eine Kooperation ein, wie "Horizont" berichtet.