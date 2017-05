ProSiebenSat.1 mit fragwürdiger Social-Media-Strategie

"Gefällt mir" ist auf Facebook leicht gedrückt. Aber was ist eigentlich, wenn der Inhalt der Seite auf einmal ein ganz anderer ist? Darf der Inhaber das überhaupt?



Ja er darf den Inhalt ändern, sogar ins Gegenteil verkehren. Der "Like" hat weiterhin Bestand. Man ist als Nutzer bei Facebook selbst in der Verantwortung, wenn es darum geht, zu überprüfen, was aus der Seite, die man einst mochte, geworden ist. ProSiebenSat.1 nutzt diesen Umstand aus.