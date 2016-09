ProSiebenSat.1 startet Doku-Channel Kabel Eins Doku

Obwohl ProSiebenSat.1 kontinuierlich das Digitalgeschäft vorantreibt, soll TV weiterhin das Kerngeschäft bleiben. Am Donnerstag startet die Mediengruppe mit Kabel Eins Doku ihren siebten Free-TV-Sender.



Immer weiter treibt ProSiebenSat.1 das Digitalgeschäft voran, um immer mehr Unabhängigkeit von der TV-Werbung zu gewinnen. Dennoch soll das Fernsehgeschäft weiter der wichtigste Unternehmensbestandteil bleiben. Vier Pay-TV- und sechs Free-TV-Sender umfasst das Senderportfolio der Mediengruppe. Und um einen weiteren frei empfangbaren Kanal wird die Senderfamilie nun erweitert. Denn am heutigen Donnerstag schickt ProSiebenSat.1 seinen lang angekündigten siebten Free-TV-Kanal auf Sendung.