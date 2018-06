ProSiebenSat.1 strukturiert um - 141 Vollzeitstellen fallen weg

Im Zuge des bereits im November angekündigten Umbaus des Medienkonzerns wird ProSiebenSat.1 ganze 141 Stellen streichen. Das Unternehmen setzt dabei auf ein Freiwilligenprogramm.



Die geplante Streichung von 141 Vollzeitstellen betrifft weniger als fünf Prozent der Belegschaft. Insgesamt fällt die Stellenstreichung geringer als erwartet aus.