ProSiebenSat.1 will wieder eigenen Nachrichtensender starten

Gut eine Dekade nach dem Verkauf von N24 an den Springer-Verlag denkt ProSiebenSat.1 wieder über einen eigenen Nachrichten-Kanal nach. Puls24 in Österreich dient hierfür als Testballon.



Dies bestätigte ProSiebenSat.1 auf ebenjenem neuen österreichischen Nachrichtenkanal der Senderfamilie. Sollte die Expansion in News-Gefilde in Österreich gelingen, hätte man durchaus "Absicht, Ähnliches in Deutschland zu lancieren", so CEO Max Conze.