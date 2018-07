Produktionsstop: Drei Sky-eigene Sendungen müssen gehen

"Kinopolis", "Sky Magazin" und "Making Of" finden "bei unseren Zuschauern nicht mehr den notwendigen Zuspruch", erklärt Sky-Sprecher Ralph Fürther gegenüber "dwdl.de" das Ende der drei Sendungen.

Sky konzentriert sich jetzt auf High-Concept-Eigenproduktionen. So startet beispielsweise "X Factor" bei Sky 1 Ende August. Die Castingshow ist dort die größte non-fiktionale Eigenproduktion des Bezahlsenders. Auch die neue Staffeln vom "Quatsch Comedy Club" mit Thomas Hermanns und "Masterchef" sind in Produktion.Das Ende der Mini-Eigenproduktionen hat auch personelle Folgen. So berichtet "dwdl.de" darüber, dass für die Moderatoren, Moderatorinnen und die Redaktionen hinter den Formaten nach neuen Aufgaben bei Sky gesucht werden. Einigen Mitarbeitern sollen jedoch auch Abfindungen angeboten worden sein.Übrigens gehen mit der Endzeitserie "Acht Tage" (ab 26. Oktober), der Serienfortsetzung zu "Das Boot" (November) und der Thriller-Serie "Der Pass" (Anfang 2019) mehrere deutsche Sky Originals an den Start.