RBB-Intendantin Schlesinger: Internet-Rückzug nicht vermittelbar

Für die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger, gehören Textinhalte zwingend zum Angebot der Öffentlich-Rechtlichen im Netz, auch wenn diese manchem Kritiker zu presseähnlich erscheinen. Ein Zurückfahren des Leseangebots hielte sie für fatal.



Der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor, dass das Öffentlich-Rechtliche kein Konkurrenzangebot zur gedruckten Presse darstellen soll, also eigentlich keine journalistischen Erzeugnisse in Textform. WDR-Intendant Tom Buhrow hatte beispielsweise auf die Klage seitens Zeitungs-Verlegern entsprechend reagiert, indem er das textliche Angebot auf wdr.de auf das Nötigste beschränken ließ. Für Patricia Schlesinger, die Intendantin des RBB, käme so etwas nicht in Frage.