RBB feiert auf Berliner Waldbühne die Schlagernacht

Sieben Stunden Schlagermusik und 22.000 Fans - das ist die "Schlagernacht des Jahres". Wer nicht in der Hauptstadt dabei sein konnte, kann das Event in Überlänge im RBB Fernsehen noch einmal erleben.



Die Hauptstadt feiert beim Schlagerfestival. Diesen Freitag wird die Berliner Waldbühne noch einmal zum Schauplatz für die "Schlagernacht des Jahres". Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) bringt das Musikevent auf die Bildschirme seiner Zuschauer.