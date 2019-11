RBB startet "Erzähle Deine Geschichte - vom Mauerfall bis heute"

Ab dem 30. Jahrestag des Mauerfalls am 9. November sammelt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) Geschichten der Menschen aus der Region.



Die Zeitzeugen sollen dabei erzählen, was sie in den vergangenen 30 Jahre seit dem Mauerfall erlebt haben und was die deutsche Einheit für ihr Leben bedeutet. Mit dem Projekt möchte der RBB die jüngere Geschichte Deutschlands dokumentieren und ein breites und vielfältiges Panorama der Erfahrungen der Berliner und Brandenburger zum Stand der Einheit schaffen.