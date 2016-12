RBB will 2017 in Programm und Technik investieren

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hat sich für 2017 Großes vorgenommen. Der Wirtschaftsplan für das neue Jahr enthält hohe Investitionen in das Programm und Technik. Auch ein neuer Programmdirektor wurde nun gefunden.



Das Jahr 2017 steht schon fast vor der Haustür und die Sender planen ihr Budget. So sieht es auch beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aus. Dabei will die Sendeanstalt im nächsten Jahr kräftig in das Programm und Technik investieren. Im kommenden Jahr rechnet der Sender mit Erträgen von 464,5 Millionen Euro. Diesen gegenüber stehen allerdings 518,2 Millionen Euro an Aufwendungen. Damit fehlen dem RBB im Jahr 2017 53,7 Millionen Euro.