RTL 2: Susan Sideropoulos führt Paare "In 12 Stunden zum Altar"

Monatelang in Hochzeitsvorbereitungen stecken? Nicht bei "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar". Susan Sideropoulos wird ab Ende des Monats innerhalb eines halben Tages Trauungen mit allem drum und dran auf die Beine stellen.



Brautpaare fangen oft Monate vor dem Gang zum Altar an, ihren großen Tag zu planen. In der neuen RTL-2-Show "Traut euch! In 12 Stunden zum Altar", die ab 27. Februar zu sehen sein wird, bleibt dafür jedoch gerade einmal ein halber Tag.