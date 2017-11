RTL: Buschi vs. Köppen am Mittwochabend

RTL schickt Frank Buschmann und Jan Köppen für das neue Format "Buschi vs. Köppen" nach Japan. Dabei warten landestypische Aufgaben wie Sumoringen oder Yukigassen auf die Beiden.



Bekannt sind sich Frank Buschmann und Jan Köppen durch ihre gemeinsame Moderation der diesjährigen Staffel "Ninja Warrior". Für das neue Real-Life-Format schickt RTL die beiden Fernsehmoderatoren in verschiedene Länder, in denen sie dann bei landesspezifischen Wettkämpfen in Zweierteams gegeneinander antreten.