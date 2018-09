RTL-Chefstratege sieht auch in Zukunft lineares Fernsehen

Wenn es nach dem RTL-Chefstratege Marc Schröder geht, bleibt lineares Fernsehen auch künftig wichtiger Bestandteil des Mediengeschäfts.



Auch wenn die klassische TV-Nutzung abnehmen wird, so wird es nach Aussage von Marc Schröder auch in zehn Jahren noch "zentrales Lagerfeuer" sein. In einem Interview mit dem Medienmagazin "journalist" übt Schröder auch Kritik an der Strategie der Öffentlich-Rechtlichen mit dem Sender Funk.