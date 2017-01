RTL: Erste "Dschungelcamp"-Kandidatin ist raus

Schon vor dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sorgen die Kandidatin der RTL-Reality-TV-Show für Furore. So soll die erste "Dschungelcamp"-Teilnehmerin abgesprungen sein. RTL soll allerdings schon für Ersatz gesorgt haben.



Das "Dschungelcamp" hat noch nicht einmal angefangen, da hat die RTL-Reality-Show schon den ersten Abgang zu verzeichnen. Eine Kandidatin sagte ihre Teilnahme ab. Dabei handelt es sich allerdings keinesfalls um Sarah-Joelle Jahnel, deren Teilnahme ebenfalls auf der Kippe steht. Die Ex-Freundin von Oliver Pocher hat sich am Mittwoch eine Geschwulst im Bauchbereich entfernen lassen. Nun soll Nastassja Kinski von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abgesprungen sein, wie der "Express" wissen will.