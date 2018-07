RTL: Tony Marshall nicht im Dschungelcamp

Eigentlich war Schlagersänger Tony Marshall ein Kandidat beim Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", doch Herzprobleme machen RTL einen Strich durch die Rechnung.



Wegen Herzproblemen hat Schlagersänger Tony Marshall ("Schöne Maid") einer möglichen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Australien eine Absage erteilt. "Mein Arzt sagt, dass mit meinem Herzleiden so ein langer Flug einfach nicht mehr zu machen ist", sagte der 80-Jährige der "Bild"-Zeitung.