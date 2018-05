RTL schafft Platz für mehr Online-Video

Die RTL-Tochter infoNetwork hat einen Personalwechsel zu vermelden. Peter Seiffert ist Leiter für das neue Ressort "Online Video".



infoNetwork ist ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Deutschland und will sein Angebot als "führender deutsche Bewegtbildanbieter" ausbauen. Dafür wurde die Funktion des Leiters für "Online Video" geschaffen, die Peter Seiffert seit Anfang des Monats ausfüllt. Dabei verantwortet er die Erstellung von eigenen Inhalten für News-, Magazin- und Boulevard-Videos.