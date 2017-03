RTL startet neue Sitcom

Mit der hauseigenen Sitcom "Einfach nicht tot zu kriegen" gestaltet RTL den Donnerstagabend neu. Nach jahrelanger Fernseh-Abstinenz gibt Jochen Busse sein TV-Comeback.



Ab Donnerstag beginnt auf RTL die neue Sitcom "Nicht tot zu kriegen". Sie wird immer um 21.15 Uhr zu sehen sein. Mit Jochen Busse kehrt ein wahres TV-Urgestein für die Serie ins RTL-Programm zurück.