RTL wird 35 - Geburtstagsshow auf RTLplus

Mit einer vierstündigen Liveshow inklusive "Alles Nichts Oder"-Gedenk-Tortenwerfen bei RTLplus feiert RTL seinen 35. Geburtstag.



Gäste in der Sendung "35 Jahre RTLplus – Der große Kultabend" am morgigen Freitag (1. Februar) um 20.15 Uhr sind prominente Sendergesichter wie die Moderatoren Ulla Kock am Brink, Katja Burkard, Joachim Llambi, Ulrike von der Groeben und Marijke Amado, die am selben Tag 65 Jahre alt wird, wie der Sender mitteilte.



Das Duo Angela Finger-Erben und Wolfram Kons präsentiere in der Show außerdem "die emotionalsten, lustigsten und spannendsten Highlights aus 35 Jahren RTL".