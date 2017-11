RTLplus klinkt sich in die Dschungelshow ein

Auch RTLplus will vom Hype um die Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" profitieren.



Im Januar bringt RTL wieder die Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zwei Wochen lang täglich auf den Sender. Dieses Mal wird sich im Anschluss an die Übertragung aus Australien der kleinere Sender RTLplus in die Berichterstattung einklinken, wie der Kölner Privatsender am Montag mitteilte.