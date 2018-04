Radikalisierung in Asien: Deutsche Welle zeigt "Null Toleranz"

Die Deutsche Welle gibt den Startschuss für die Dokumentationsreihe "Null Toleranz". Der erste Film nimmt die Zuschauer mit nach Bangladesch.



An diesem Samstag (21.April) läuft um 18.15 Uhr auf DW der Film "Bangladesch: Die Stunde der Islamisten". Die Dokumentation macht den Auftakt der Reihe "Null Toleranz" in der Deutschen Welle. Die Doku über die gesellschaftliche Entwicklung in verschiedenen Regionen Bangladeschs stammt von Sandra Petersmann und Hans Christian Ostermann.