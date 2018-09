Rechtsruck im hohen Norden? "Phoenix vor Ort" zur Schweden-Wahl

Phoenix, der Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF wird am Sonntag um 23.15 Uhr über den Ausgang der Parlamentswahlen in Schweden berichten.



Beobachter gehen von einem spannenden Wahlausgang aus. Die Rechtspopulisten stehen vor einem Rekordwahlergebnis und weder die linke Regierung noch die bürgerliche Opposition können mit einer absoluten Mehrheit rechnen.