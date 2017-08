Reichweitenstarker Sonntag für Sky Sport News HD

Mit der Premiere von "Wontorra - Der Fußball-Talk" hat Sky Sport News HD einen sehr guten Marktanteil erreicht. Insgesamt eine Million Zuschauer über 3 Jahren haben am gestrigen Sonntag den frei empfangbaren Sender eingeschaltet.



Dabei sahen die Premierensendung "Wontorra - Der Fußball-Talk" 150.000 Zuschauer. Als ersten Studiogast hatte Wontorra Uli Hoeneß eingeladen. Das Talkformat erzielte damit einen Marktanteil von 1,4 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren. In der Altersgruppe zwischen 14 und 59 Jahren schalteten 120.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 2 Prozent entspricht. 90.000 Zuschauer waren es in der werberelevanten Zielgruppe der Männer, dies sind 3,2 Prozent Marktanteil.