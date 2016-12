Relevanz statt Chronologie - Twitter ändert Konzept

Twitter ändert die Darstellung seiner Suchergebnisse. Anstelle der chonologischen Reihenfolge soll ein selbstlernender Algorithmus darüber entscheiden, was zu erst angezeigt wird.



Kurznachrichtendienst Twitter ändert die Darstellung in seiner Suchergebnisanzeige. Bisher wurde angezeigt, was zuletzt getweetet worden war. Jetzt will das Unternehmen dazu übergehen, einen Algorithmus darüber entscheiden zu lassen, was am relevantesten ist und damit als erstes angezeigt werden soll.