Rennserie Formel E wechselt von Eurosport zu DMAX

Überraschung - mitten in der Saison wechselt die Formel E den Sender. Ab Mai berichtet DMAX live von den Strecken der Elektro-Rennserie. Die Formel E macht im Sommer auch in Deutschland Station.



Die Formel E zieht ab 13. Mai von Eurosport zu DMAX um, pünktlich zum Saison-Höhepunkt in Monaco. Ab dann beginnt die zweite Hälfte der Saison in der Elektro-Rennserie. In den Zeitraum fallen auch die zwei Rennen auf deutschem Boden in Berlin am 10. und 11. Juni.