Revolution beim Streaming von Virtual-Reality-Inhalten?

Das Fraunhofer-Institut arbeitet an einer Technologie mit der die immensen Datenströme von hochauflösenden Virtual-Reality-Inhalten extrem verkleinert werden können. Das erinnert an die Revolution, die das Institut in den 1990er Jahren mit der MP3 herbeiführte.



Als im letzten Jahr Oculus Rift, HTC Vive und Playstation VR auf den Markt kamen, waren die Hoffnungen groß. Viele dachten, die Unterhaltungsindustrie stehe vor der Revolution schlecht hin. Doch der Hype um Virtual-Reality ließ nach. Jedoch ist die Technologie da und wartet auf ihre Chance.