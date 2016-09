"Rote Rosen": Zum 10. kommen die alten Stars zurück

Seit zehn Jahren flimmert die ARD-Telenovea "Rote Rosen" Werktäglich schon über die Bildschirme. Zum Zehnjährigen gibt es nun ein besonderes Highlight: Zahlreiche alte Stars geben sich ein Stelldichein.



Am 10. November 2016 zeigt Das Erste vier ganz besondere Episoden der Serie "Rote Rosen". Denn "Rote Rosen" wird 10 Jahre alt und feiert damit ein Jubiläum, zu dem so manch ein Originaldarsteller zurückkehrt. Denn dann zeiht es Petra (Angela Roy), ihre Schwiegermutter Johanna (Brigitte Antonius) und Jule (Kim Sarah Brandts) nach Lüneburg zurück, um den 60. Geburtstag von Thomas Jansen (Gerry Hungbauer) zu feiern. Eine Versöhnung also, die auf dem Plan steht. Und ein besonderes Jubiläum für die Serie. Und für die Charaktere in der Serie.