"SOKO München": Weiterer Serien-Dinosaurier vor dem Aussterben

Nach der "Lindenstraße" im Ersten wird nun beim ZDF eine weitere der ältesten Serien Deutschlands eingestellt. Im Gegensatz zur Mutter aller Soaps sind Ableger nicht nur geplant, sondern auch bereits am Start.



Am 2. Januar 1978 erblickte die Krimi-Serie "SOKO 5113" das Licht der Flimmerkiste, die damit zu den Urgesteinen der deutschen Serien gehört.