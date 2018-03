SWR Fernsehen: Der Fernbus als Spielweise für Diebe?

Im "Marktcheck" geht das SWR Fernsehen der Kriminalität in Fernbussen auf den Grund. Bereiten die Anbieter von Fernbusreisen Dieben ein leichtes Spiel für Gepäckklau?



Für Dienstag (20. März) kündigt das SWR Fernsehen eine neue Episode "Marktcheck" an. Ab 20.15 Uhr nimmt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Flixbus und Co. unter die Lupe. Warum haben es Diebe auf den Bus-Reisen so leicht, Gepäck zu entwenden?