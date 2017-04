SWR baut DAB-Plus-Netz aus

Nachdem man im Winter den Empfang im Saarland deutlich verbessert hat, ist nun der Westerwald an der Reihe. Damit erhöht der SWR die Abdeckung im Sendegebiet nochmal und fördert gleichzeitig eine Region mit erschwertem UKW-Empfang.



Über den Sendemast in Bad Marienberg im Nordosten Rheinland-Pfalz' wird nun auch ein DAB-Plus Signal ausgesendet. Die Aufschaltung erfolgt voraussichtlich zum 20. April. Gerade die Region Westerwald, aber auch der Nordwesten des Bundeslandes wird davon erheblich profitieren.