Saarländischer Rundfunk hat neue Chefredakteurin

Wie der SR heute mitteilt wird Müller-Adams neue Chefredakteurin beim Saarländischen Rundfunk.



Armgard Müller-Adams (45) wird neue Chefredakteurin des Saarländischen Rundfunks (SR). Die bisherige Leiterin der Intendanz trete Anfang Oktober 2019 die Nachfolge von Norbert Klein an, der Ende September 2019 in den Ruhestand gehe, teilte der SR am Mittwoch in Saarbrücken mit. Der Verwaltungsrat habe der Entscheidung von Intendant Thomas Kleist einstimmig zugestimmt.