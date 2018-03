Saisonstart der IndyCar Series auf Sport1 US

Am Sonntag startet die US-amerikanische Rennserie IndyCar in die Saison. Sport1 US überträgt ab 17.30 Uhr den Saisonauftakt live im TV.



Mit dem Firestone Grand Prix of St. Petersburg läutet die IndyCar Series an diesem Wochenende die neue Rennsaison ein. Sport1 US wird auch in diesem Jahr alle 17 Saisonstationen der populären US-amerikanischen Rennserie live oder zeitversetzt ausstrahlen.