Samsung will sich als Trendsetter bei Virtual Reality beweisen

Samsung setzt bei virtueller Realität unverändert auf Brillen für Smartphones, um weiter vorne mitspielen. "Wir sehen gute Chancen, auch weiterhin Vorreiter zu sein", sagte Martin Börner von Samsung Deutschland der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt inzwischen viele Einzelplayer, was uns freut, das belebt das Geschäft." Samsung glaube jedoch, dass mobile Lösungen den Markt maßgeblich vorantreiben werden.