San Francisco untersagt als erste US-Stadt Gesichtserkennung

Überwachungssysteme können immer genauer Gesichter in Videoaufnahmen erkennen. Befürworter der Technik erhoffen sich damit Erfolge in der Kriminalitätsbekämpfung, Kritiker befürchten dagegen einen Überwachungsstaat. Die Stadt San Francisco hat nun Position bezogen.



San Francisco will als erste Stadt in den USA ihren Behörden den Einsatz der umstrittenen Technologie zur Gesichtserkennung verbieten. Das entschied am Dienstagabend (Ortszeit) mehrheitlich der Stadtrat der Westküstenmetropole, wie die Zeitung "San Francisco Chronicle" berichtete. Das Verbot muss dem Bericht zufolge aber noch eine weitere Abstimmung in diesem Gremium passieren und dann von Bürgermeisterin London Breed unterschrieben werden, bevor es in Kraft tritt. Der Flughafen und der Hafen werden demnach ausgenommen sein, da sie unter Bundeskompetenz fallen.



Die Technologie der Gesichtserkennung hat sich in den USA schnell ausgebreitet, ist aber noch weitgehend unreguliert, wie die Zeitung "The Washington Post" schreibt. Kritiker befürchten, sie könne zur Massenüberwachung missbraucht werden oder zu ungerechtfertigten Festnahmen führen.