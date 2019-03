Sat.1: Finale von "Das große Promibacken" holt Staffel-Bestwert

Mit Mehl und Milch holt die aktuelle Staffel von "Das große Promibacken" Bestwerte für Sat.1. Die Final-Sendung erzielt einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Gewinnerin Evi Sachenbacher-Stehle wird mit 10.000 Euro für ihre Backkünste ausgezeichnet.



Mit ihrer Topsi Turvy "Meine Kraftquelle" gewinnt Evi Sachenbacher-Stehle die dritte Staffel von "Das große Promibacken". Aber nicht nur die Olympia- und WM-Medaillen-Gewinnerin hat Grund zum Feiern. Sat.1 triumphiert über die besten Einschaltquoten der gesamten Staffel.