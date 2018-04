Sat.1: Hugo Egon Balder spielt Promi-Flaschendrehen

Bei "Das große Promi Flaschendrehen" spielen Jeannine Michaelsen, Ruth Moschner, Wigald Boning, Sasha und Stefan Mross "Wahrheit oder Pflicht?" auf Sat.1.



Hugo Egon Balder ist der Gastgeber für "Das große Promi Flaschendrehen" bei Sat.1 am 25. Mai. Fünf bekannte deutsche Gesichter sollen dabei eine Zeitreise in ihre Jugend antreten, verrät der Sender im Vorfeld.