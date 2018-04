Sat.1: Luke Mockridge im WM-Fieber

"Luke! Die WM und ich" heißt das Format mit Luke Mockridge im Repertoire von Sat.1. Im Mittelpunkt der Sendung steht einmal mehr der Namensgeber und natürlich die WM in Russland.



Gemeinsam mit Comedian Luke Mockridge will Sat.1 die Vorfreude auf das Fußballereignis des Jahres schüren. Am 1.Juni, also knapp zwei Wochen vor Turnierstart, wird die Show "Luke! Die WM und ich" laufen.