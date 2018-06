Sat.1 bringt neue Erfindershow

Hobbytüftler, Gründer und Freidenker haben bei Sat.1 demnächst die Chance, ihre Ideen in die Welt hinaus zu tragen. Der TV-Sender versucht es mit "Wie genial ist das denn?" noch einmal mit einer Erfinder-Show.



Nachdem die "Höhle der Löwen" bei Vox für Erfolg sorgte und die ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" hingegen schleppend verlief und dem Aus für die Maschmeyer-Show "startup", versucht Sat.1 weiter auf der Gründerwelle mit zu surfen. "Wie genial ist das denn?" wird das neue Format im Programm des Senders.