Sat.1: mehrere neue Serien - Bülent Ceylan kommt von RTL

Der Privatsender Sat.1 will in der Herbst- und Wintersaison mehrere neue Serien ins Rennen schicken.



Noch im Herbst soll im Vorabendprogramm die tägliche Produktion "Alles oder Nichts" starten, kündigte Geschäftsführer Kaspar Pflüger am Donnerstag auf den Screen Force Days vor Werbekunden in Köln an. Früher hatte Sat.1 mit "Anna und die Liebe" oder "Verliebt in Berlin" über Jahre Daily Soaps im Programm.