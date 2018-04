Sat.1 schickt "Mord mit Ansage" in die zweite Runde

Die Impro-Comedy "Mord mit Ansage" geht auf Sat.1 in die zweite Staffel. Ohne Drehbuch müssen Promis dann wieder herausfinden, welches Verbrechen begangen wurde.



Sat.1 bestätigt, den Startschuss für die Produktion neuer Folgen von "Mord mit Ansage" gegeben zu haben. Der verlängert die Improvisationsshow um eine zweite Staffel.