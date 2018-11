Schichtwechsel bei "Quarks": Yogeshwar gibt WDR-Moderation ab

Ranga Yogeshwar verlässt "Quarks". Mai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers müssen künftig ohne ihren Moderatoren-Kollegen durch das Wissensmagazin führen. Dem WDR will der Journalist allerdings erhalten bleiben.



"Mit Mai Thi Nguyen-Kim und Ralph Caspers gibt es zwei exzellente Köpfe, die auf ihre ganz eigene Art 'Quarks' prägen und erweitern werden", kündigt Ranga Yogeshwar den Abzug von seinem Moderatoren-Posten in der Wissenschaftssendung an. Während seine beiden Kollegen schon bald ohne den Journalisten und Moderator durch "Quarks" führen müssen, braucht der WDR auf Yogeshwar nicht zu verzichten.