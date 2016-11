Schickel: Bandbreite entscheidet, was wir sehen können

Die Verlagerung des Fernsehens ins Internet via IPTV oder Streaming macht immer höhere Bandbreiten nötig. Doch Deutschland hinkt im europäischen Vergleich noch hinterher. Laut Dietmar Schickel, Gründer von DSC Consulting, wird daran auch das Vectoring-Programm der Telekom nichts ändern.



Der Alltag und damit auch das Fernsehen finden immer mehr im Internet statt. Um Dienste wie Netflix oder Maxdome und die IPTV-Angebote der Kabelnetzanbieter in bester Qualität sehen zu können, sind jedoch immer höhere Bandbreiten nötig. Angesichts des nur schleppend vorankommenden Breitbandausbaus können jedoch nicht alle Menschen in gleichem Maße auf die Inhalte zugreifen. Dass Bandbreite heute darüber entscheidet, was im TV gesehen werden kann, bestätigt auch Dietmar Schickel, Gründer von Dietmar Schickel Consulting, im Gespräch mit der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.