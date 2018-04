Schluckt Vodafone Unitymedia?

Manager von Vodafone und Liberty Global könnten sich schon bald über einen Spartentausch einigen. Der Deal in Milliarden-Höhe hätte auch erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Markt.



Wie das "Handelsblatt" berichtet, stecken das britische Unternehmen Vodafone und Liberty Global Europa in den finalen Übernahme-Verhandlungen. Die Tageszeitung beruft sich dabei auf einen Artikel der "Financial Times". Die Wochenzeitung vermutet, dass sich in den kommenden zwei Wochen die Manager auf einen weitreichenden Spartentausch einigen könnten.