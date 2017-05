Schnelles Internet: Neues Glasfasernetz in Baden-Württemberg

Der Ausbau des schnellen Internets schreitet weiter voran. Flott gesurft werden kann dank dem neuem Glasfasernetz der Pepcom künftig in Rosenfeld und Haigerloch.



Über schnelles Internet dürfen sich künftig die baden-württembergischen Städte Rosenfeld und Haigerloch freuen. Die Pepcom zeigte sich für die Errichtung und den Betrieb eines neuen Glasfasernetzes verantwortlich, mit dem über 3800 Privathaushalte ab sofort flinker durch das World Wide Web surfen. Als Unternehmen der Tele Columbus Gruppe ist das Netz somit eng mit dem drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber verwoben.