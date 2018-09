Schöneberger moderiert erstmals RTL-Improvisationsshow

Zum ersten Mal darf Barbara Schöneberger diesen Freitag bei "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" die Rolle der Moderatorin übernehmen.



Am heutigen Abend um 20.15 Uhr kann sich Barbara Schöneberger ausnahmsweise einmal genüsslich mit dem Mikrofon in der Hand zurücklehnen und dabei zusehen, wie Günther Jauch und Thomas Gottschalk bei "Denn Sie wissen nicht, was passiert!" als Team gegen Michelle Hunziker sowie Wotan Wilke Möhring antreten müssen.