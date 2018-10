Science Fiction made in Germany: Serie "Children of Mars"

Die deutsche Filmproduktionsfirma Neuesuper entführt mit ihrer neuen Serie auf den Mars.



Eine Reise zum roten Planeten gefällig? Die deutsche Filmproduktionsfirma mit dem Namen Neuesuper plant eine Serie über eine Mission zum Mars. In der Geschichte "Children of Mars" soll es sich aber nicht vordergründig um Action und Raumfahrt drehen.