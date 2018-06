Seehofer-Solo bei Maischberger

Ohne andere Gäste - Sandra Maischberger diskutiert das Thema "Schicksalstage für die Regierung: Was plant Horst Seehofer?" nun doch unter vier Augen mit dem Innenminister.



Sandra Maischberger interviewt diesen Mittwoch um 22.45 Uhr Bundesinnenminister Horst Seehofer vor dem Hintergrund der Asyldebatte in der Regierung. Das Besondere: Am heutigen Abend sitzt der CSU-Politiker ganz allein zum Gespräch bei der ARD-Talkerin, wie die Redaktion am nun ankündigte, obwohl die Sendung eigentlich anders geplant war.